ITALIANO-BARONI, La sfida nella sfida del Franchi

© foto di Giacomo Morini

La Nazione dedica un focus anche alla sfida che ci sarà in panchina per Fiorentina-Hellas Verona di oggi. Da una parte Vincenzo Italiano, grande ex gialloblu con 260 presenze e 25 gol in 11 stagioni, dall'altra Marco Baroni che con la Fiorentina ha una sola presenza ma è fiorentino di nascita. A livello tattico saranno due moduli speculari visto che entrambi i tecnici puntano sul 4-2-3-1. Le uniche sfide tra Italiano e Baroni furono l'1-1 del Via del Mare tra Fiorentina e Lecce dello scorso anno, quando a Ceesay rispose Kouame, e l'1-0 con autogol di Gallo del Franchi.

