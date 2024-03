ITALIANO, Anno dell'addio? Piace a Lazio e Napoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul profilo di Vincenzo Italiano. Piaccia o non piaccia - si legge - è un giochista integrale. Ma ai più piace, visto che parecchie squadre stanno pensando a lui per la prossima stagione. In primis la Lazio e il Napoli. Napoli che la stagione scorsa gli fece una corte serrata ma il matrimonio non si fece grazie ai buoni rapporti tra il presidente viola Commisso e quello azzurro De Laurentiis.

Ma forse anche perché Italiano sentiva che il ciclo con la Fiorentina non era ancora finito. La prossima stagione invece potrebbe essere quella dell’addio. Italiano è cresciuto e vorrebbe misurarsi con una squadra per puntare più in alto. Molto dipenderà da come finirà la Viola in campionato e da come la società voglia investire poi.