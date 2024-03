ITALIANO, adesso tocca a lui fare come Pioli. Dubbio Nico

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino focalizza l'attenzione sul match di questa sera tra Fiorentina e Milan. In realtà non solo sui semplici 90 minuti di gioco, ma anche su ciò che succederà prima sugli spalti, ovvero l'omaggio dello stadio Franchi, con una coreografia che comprenderà ovviamente la Fiesole e la Maratona, a Joe Barone. La città, come sottolineato dalla nota della Curva Fiesole, cercherà di dare forza ad una squadra sicuramente colpita dal lutto.

In campo poi ci andranno Biraghi e compagni che dovranno affrontare un avversario tosto e in salute come il Milan. La formazione di Pioli è reduce da 5 risultati utili consecutivi contando tutte le competizioni ed in campionato ha scavalcato la Juventus al secondo posto. Non l'avversario più semplice per ripartire dopo un trauma così grande, ma Italiano e i suoi ragazzi proveranno a vincere per Barone. Così come fece proprio Pioli dopo la tragica scomparsa di Astori, adesso tocca ad Italiano toccare le corde giuste dei suoi giocatori per spingerli verso un gran finale di stagione. Riguardo alla formazione il tecnico siciliano dovrebbe dar spazio all'undici migliore con un'unica, ma non irrilevante, eccezione: Nico Gonzalez. Italiano prenderà la sua decisione solo oggi, ma la sensazione è che il numero 10 viola, arrivato stanco a Firenze dopo gli impegni con l'argentina, possa partire dalla panchina.