ITALIANO, A caccia della prima vittoria in esterna del 2024

Dopo la vittoria con l’Atalanta Vincenzo Italiano ha raggiunto 70 successi sulla panchina della Fiorentina, agganciando De Sisti. Ora il tecnico viola punta a ripetersi contro la Juventus, sfruttando l’entusiasmo ritrovato dopo la vittoria in Coppa Italia per ritrovare anche in campionato i tre punti in trasferta che mancano dal 22 dicembre scorso, quando la Fiorentina vinse per 0-1 sul campo del Monza.