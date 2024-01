ITALIANO, 4-2-3-1 scricchiola: non era meglio difesa a 3?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle ultime settimane che hanno visto l’assenza di elementi importanti come Nico Gonzalez, Kouame e Sottil, il 4-2-3-1 che fino a questo momento era stato il marchio di fabbrica di Vincenzo Italiano ha iniziato a scricchiolare e sia a Reggio Emilia che a Riyad la squadra ha mostrato un lungo possesso sterile con zero intuizioni degli esterni offensivi. Per questo alla vigilia del Napoli in tanti pensavano che la scelta giusta fosse quel 3-4-1-2 visto in Coppa Italia contro il Bologna, un modulo che sembrava aver mostrato una buona compattezza difensiva e che invece è stato utilizzato dal Napoli. D’altra parte Italiano era stato chiaro: la difesa a tre si potrà rivedere, ma solo in situazioni di emergenza.

E la notte di Riyad evidentemente non lo era. Lo scrive La Nazione.