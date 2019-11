ITALIA, In dubbio Chiesa: oggi può tornare a casa

Come sottolinea questa mattina La Nazione, dopo la sconfitta di Cagliari la Fiorentina staccherà la spina per 48 ore e si ritroverà al centro sportivo mercoledì. Il gruppo però sarà ridotto ai minimi termini, visto che sono in tutto dieci i giocatori che sono stati chiamati dalle rispettive Nazionali. La novità più bella riguarda Castrovilli, convocato per la prima volta in azzurro, mentre resta un punto di domanda sulla disponibilità di Chiesa: l’esterno, dopo il colpo alla caviglia ricevuto ieri, ha terminato la gara in discrete condizioni ma oggi il suo stato fisico sarà esaminato dallo staff medico dell’Italia: nel caso in cui non fosse ritenuto al 100%, il classe ’97 sarà rispedito a casa.