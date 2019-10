ITALIA, Con la maglia verde in nome del... marketing

Sul Corriere della Sera è presente una breve critica alla maglia con cui l'Italia scenderà in campo sabato sera contro la Grecia. Il colore, infatti, differirà dal classico azzurro: entrerà in gioco il verde, utilizzato anche dalla Fiorentina negli ultimi anni. La FIGC - si legge sul quotidiano - ha mimetizzato nella presunta ispirazione al Rinascimento la più banale delle operazioni di marketing. Pur di vendere qualche maglietta in più ha infatti rispolverato una divisa utilizzata 65 anni fa contro l'Argentina, quando però la decisione fu presa dall'arbitro che, per non rischiare fraintendimenti, s'impuntò nel far indossare all'Italia una casacca diversa dall'azzurro e dal bianco.