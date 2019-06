ITALIA, Chiesa fotografia del finale di stagione gigliato

Partita incolore, ieri, per Federico Chiesa. Nella Nazionale azzurra, l'attaccante gigliato è parso uno dei peggiori, meritandosi un voto appena sufficiente a detta di molti quotidiani. In particolare Tuttosport ne traccia questo profilo, all'indomani della sfida contro la Grecia: "E' la fotografia del finale di stagione della Fiorentina: bloccato. Le qualità sono le stesse, ma senza la freschezza e la sfrontatezza che lo rendono particolare. E in definitiva determinante. Al suo attivo, comunque, un suggerimento illuminato per Insigne a tu per tu con il portiere avversario".