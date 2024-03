ITALIA, Assist di Jack a Machis: peggiore in campo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Bocciata a più non posso la prova di Giacomo Bonaventura in Italia-Venezuela, amichevole giocata ieri negli States. Il centrocampista viola è rimasto coinvolto nel gol subito dagli azzurri insieme a Donnarumma, e i quotidiani odierni non ci vanno giù leggeri: "Non è facile ripartire subito, ci prova e si batte tanto, fino all’errore clamoroso che riporta il Venezuela in vantaggio", scrive il Corriere dello Sport, che boccia l'ex Milan con un 4,5. Male anche per Tuttosport: "Dovrebbe cercare maggiormente la profondità. Circondato, è indotto all’errore. Finché arriva l’assist per... Machis. Barella (1’ st) 6 Meglio del collega sostituito", assegnandogli un 5,5.

Pesante anche il parere de La Gazzetta dello Sport, che lo etichetta come il peggiore in campo: "Offre più fatica che inserimenti. [...] La palla regalata in disimpegno è grave, non da giocatore esperto qual è". La Rosea dà un 5 a Bonaventura.