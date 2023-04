INTER, Premio alla rosa in caso di finale in Champions

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter si prepara a vivere sfide decisive, su tutti i fronti. Le più importanti, ad oggi, sono le due gare contro il Milan in semifinale di Champions League. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il presidente nerazzurro Zhang, avrebbe messo come premio cinquantamila euro a testa per i giocatori e lo staff tecnico in caso di qualificazione per la finale di Champions. Senza dimenticare l'altra finale contro la Fiorentina e la lotta al quarto posto in classifica, saranno settimane infuocate per i nerazzurri.