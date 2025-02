Inter-Fiorentina 2-1, Cecchi: "Non ripeteva Paganini, figurarsi i viola"

Su la Nazione spazio al commento a caldo di Inter-Fiorentina. Tra le opinioni riportate dal quotidiano fiorentino, anche quella di Stefano Cecchi, noto giornalista toscano che scrive così a proposito della sconfitta dei viola a San Siro: "Non ripeteva Paganini, figurarsi se non può permetterselo la Fiorentina. Così, sotto le luci di San Siro, il campo ha ristabilito la differenza tecnica fra le due formazioni che la notte magica di giovedì sembrava avere cancellato. Ci ha provato Palladino a ripetersi, riproponendo la stessa formazione di 4 giorni fa, ma stavolta la cosa ha funzionato solo a metà. Una squadra comunque coraggiosa, quella viola, chiusa per larga parte nella sua trincea sul piatto del Meazza ma pronta anche a ripartire, per produrre alla fine un assalto conclusivo che poteva in terza essere migliore fortuna. La partita che doveva fare, insomma.

Alla fine sull'abilità hanno contato la massa muscolare e il grado di talento maggiore dei nerazzurri, squadra che non ha colto l'otto per lo scudetto. Ci sta. Ma non sono certo queste le sconfitte che creano dolore. Anzi. Domenica col Como si riparte dentro un campionato che ancora profuma e come di buono".