INTER, Asllani-Frattesi, Inzaghi si fida. Ma i precedenti...

Le assenze per squalifica di Calhanoglu e Barella nella trasferta di domenica contro la Fiorentina costringeranno Inzaghi a rivedere il suo centrocampo. Come scrive stamane anche la Gazzetta dello Sport, appare scontato il ricorso ad Asllani e Frattesi per completare il reparto assieme a Mkhitaryan. Per l'albanese sarà la prima partita da titolare in campionato: finora 11 presenze ma tutte da subentrato.

Ma anche per l'azzurro, sempre in campionato, la maglia dal 1' non è un'abitudine: a Firenze arriverà per la seconda volta dopo Empoli. Nonostante l'emergenza - secondo la rosea - Inzaghi resta abbastanza tranquillo per domenica: si fida dei suoi e non si fa condizionare dai precedenti. Solo due volte Asllani e Frattesi hanno cominciato insieme, una a Lisbona dove servì una rimonta estrema per strappare un pareggino, e l’altra col Bologna a San Siro, nella notte dell’eliminazione dalla Coppa Italia.