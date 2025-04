"Insostituibili obbligati", l'opinione di Mita sul Corriere dello Sport

"Celje ha confermato ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la Fiorentina ha almeno due giocatori da cui non può prescindere: Dodo e Kean. Nel momento in cui la stagione chiede la resa dei conti su tutti i fronti, la loro importanza assume un peso specifico sempre più elevato". Questa l'apertura dell'editoriale, a firma di Alessandro Mita, sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio che parla dei due calciatori insostituibili nella Fiorentina, Dodo e Kean. Il brasiliano e l'ex Juventus non hanno alternative di ruolo: "La Fiorentina senza questi due deve adattare giocatori che fanno fatica a prenderne il posto. In attacco, teoricamente, si può scegliere, ma Zaniolo è sembrato fuori contesto ogni volta che gli è stato affidato il ruolo di vice Kean, mentre Beltran ha ormai chiarito di preferire compiti differenti. Per il ruolo di terzino destro il discorso si fa ancora più complicato. A Celje in quella posizione c’era Moreno, che è andato incontro a una prestazione mediocre, non per impegno ma per caratteristiche tecniche".

Mita spiega poi come questa situazione sia frutto anche di scelte fatte in sede di mercato: "Tutta questa situazione è figlia comunque di due sessioni di mercato dalle quali non sono usciti fuori un vice Kean e, nel momento in cui si è deciso di cedere Kayode, un vice Dodo. Se per l’attacco la Fiorentina pensa di avere meno problemi e conta su un Moise che non ha praticamente mai mostrato di essere in calo fisico, per il terzino destro invece la riflessione è stata ampiamente fatta. Lì l’errore c’è stato, in gran parte coperto da un Dodo che ha macinato chilometri su chilometri a ogni partita. Quando il brasiliano non c’è, però, l’assenza si avverte eccome. Di certo, al prossimo mercato la Fiorentina avrà una necessità chiara: coprire le due caselle vuote, oltre che tenersi ben stretti Kean e Dodo".