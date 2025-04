Inizia la settimana viola: pronti altri cambi di formazione in vista della Conference

vedi letture

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione infortunati in casa Fiorentina. Lunedì di valutazione per le condizioni di Robin Gosens: il calciatore tedesco, vittima del riacutizzarsi di un vecchio problema al ginocchio e out da due partite, in questi giorni ha lavorato in solitaria nel centro sportivo viola, tenendo sotto controllo la situazione. Solo oggi si capirà qualcosa in più, ma appare difficile che l'ex Atalanta sia disposizione per la trasferta in terra slovena.

Questa settimana infatti torna la Conference League: giovedì quarti d'andata sul campo del NK Celje, quinta forza del campionato sloveno. In vista dell'impegno europeo - per il quale Palladino, scrive il Corriere è intenzionato a fare qualche cambio, ripartendo innanzitutto dal ritorno da titolare in difesa di Pietro Comuzzo, al posto di Pablo Marì, fuori dalla lista Uefa - da capire anche la situazione di Fabiano Parisi, uscito anzitempo a San Siro per un colpo subito che non preoccupa.