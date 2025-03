Inizia la settimana della verità per la Fiorentina: Napoli, Panathinaikos e Juventus in sette giorni

>L'edizione odierna di TuttoSport definisce la settimana della verità per la Fiorentina quella che inizia oggi, calcio d'inizio alle ore 15:00, con la sfida al Napoli di Antonio Conte, continuerà giovedì con il ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos e finirà domenica prossima con il big match contro la Juventus. Una settimana in cui Raffaele Palladino farà affidamento sul suo centravanti, quel Moise Kean che fino ad oggi ha segnato 19 centri in 31 partite stagionali. L'ex centravanti bianconero questo pomeriggio al Maradona proverà a sfatare il tabù Napoli, l'unico top team di Serie A a cui non ha mai segnato in carriera. Da capire chi lo affiancherà, vista l'assenza per squalifica di Zaniolo e un Gudmundsson non ancora al 100% la scelta dovrebbe ricadere ancora una volta su Beltran. Oltre alla spalla di Kean, gli altri dubbi di formazione di Palladino riguardano la possibilità di schierare dal primo minuto, anche se sembra difficile, il rientrante Adli e chi, tra Comuzzo e Pongracic, affiancherà Pablo Marì e Ranieri in difesa.