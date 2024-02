INFORTUNI, Christensen può tornare in gruppo, non Arthur

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Dopo il test di ieri con il Prato, La Nazione fa il punto infortunati in casa Fiorentina. Non ha svolto l’amichevole Arthur, allenatosi a parte e verso la non convocazione anche domenica dopo il forfait già dato a Lecce. Non è sceso in campo contro i toscani di Serie D nemmeno Oliver Christensen, reduce da un fastidio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per Lecce, ma nei prossimi giorni dovrebbe rientrare in gruppo - aggiunge il quotidiano -.

Passi in avanti anche da Nico Gonzalez, sottotono pure in Salento ma voglioso di ritrovare la maglia da titolare contro il Frosinone. Sempre in attacco tornerà anche Jonathan Ikoné, di rientro dalla squalifica.