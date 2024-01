INFORTUNATI, Nico e Sottil: obiettivo Riyad

FirenzeViola.it

Nico e Sottil puntano la Supercoppa: così il Corriere dello Sport titola lo spazio dedicato al punto infortunati in casa Fiorentina. Il quotidiano spiega come sia l'argentino che il classe '99 proseguano nel lavoro di riabilitazione, con la tabella di marcia che per ora sembra rispettata. L'obiettivo per entrambi è rientrare per la semifinale di Supercoppa in programma giovedì prossimo a Riyad contro il Napoli. L'apprensione maggiore ovviamente è per il numero dieci, fuori da un mese per un infortunio alla coscia subito contro il Ferencvaros.

C'è un altro argentino da valutare per i viola: si tratta di Lucas Beltran, uscito martedì sera nella parte finale della ripresa dopo aver ricevuto una botta al naso che lo stava condizionando. Scrive il Corriere: -Valutazioni necessarie, anche se non sembrano esserci conseguenze per le ossa e quindi niente che possa pregiudicarne l’impiego con l’Udinese.