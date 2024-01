INFANTINO, Quale futuro? L'ipotesi B non convince

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Centononvantaquattro. Sono i minuti di gioco concessi a Gino Infantino in questa stagione. Per il ventenne argentino, arrivato sei mesi fa dal Rosario Central, l'approccio con la Serie A e il mondo Fiorentina è stato complicato e Vincenzo Italiano ha dimostrato di non considerarlo ancora all'altezza dei grandi palcoscenici. Per questo, scrive la Nazione, sia la Fiorentina che il classe 2003 si guardano intorno: l'idea è quella di separarsi in prestito a gennaio, la volontà è quella di trovare spazio da qualche parte, magari in Italia.

La prima squadra che si è fatta sotto per avere informazioni su Infantino è stata la Cremonese, ma il calciatore sembra non voler scendere di categoria. In attesa di un'eventuale proposta dalla Serie A, Infantino rimane a Firenze e in mancanza di offerte lo farà fino a giugno, visto che, come specifica La Nazione, essendo under 22 l'argentino non occupa spazio nelle liste.