In difesa e a centrocampo i dubbi di Palladino: Kean pronto e possibile ritorno al 4-4-2

vedi letture

Non sono pochi i dubbi che dovrà sciogliere la rifinitura di questa mattina in programma al Viola Park. Interrogativi legati sia agli interpreti che saranno chiamati ad affrontare il Panathinaikos sia al modulo che Palladino deciderà di mandare in campo, si legge su La Nazione. Le risposte arrivate venerdì scorso contro il Lecce, almeno sotto il profilo dell'assetto tattico, sono state più che confortanti ma la lunga lista di indisponibili per la sfida di Atene potrebbe suggerire al tecnico di tornare all’antico. E dunque a quel 4-4-2 ancor più coperto che aveva fatto la differenza specie nella prima delle due sfide con l'Inter.

La novità più importante, in ogni caso, è che rispetto all'ultima gara di campionato dovrebbe tornare dal 1' proprio Kean, supportato in attacco da Zaniolo (che poi sarà squalificato domenica a Napoli). Detto dell'attacco i dubbi maggiori sono legati alla difesa e alla mediana, ovvero il settore con più carenze. Nel reparto arretrato Comuzzo viaggia verso una maglia da titolare mentre in mezzo al campo è scontata la presenza di Mandragora, out al Maradona domenica per squalifica: accanto all'ex Udinese sembra essere in rampa di lancio Fagioli, al suo debutto europeo coi viola e in Conference.