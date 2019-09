IL SECOLO XIX, La Sampdoria resuscita i viola

"La Samp resuscita i viola. Non vincevano da febbraio". Questo il titolo che Il Secolo XIX dedica alla Sampdoria, uscita sconfitta ieri sera dallo stadio Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina. Il quotidiano fa la consueta analisi della partita definendo anche un po' sfortunata la Sampdoria ma riconoscendo i giusti meriti alla Fiorentina. Quarta sconfitta in cinque partite per i blucerchiati, risprofondando così all'ultimo posto in classifica. Il mini-turnover proposto da Di Francesco non ha pagato: le poche note positive sono Bonazzoli e il fatto che anche in dieci uomini la Samp ha tenuto il campo, mettendo paura alla Fiorentina nel finale.