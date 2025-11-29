Il regista può essere sacrificato: Nicolussi Caviglia e Fagioli in difficoltà, non convincono
La Gazzetta dello Sport analizza la gestione del ruolo di regista in casa Fiorentina, concentrandosi in particolare su Nicolussi Caviglia. Il centrocampista ex Venezia sta incontrando diverse difficoltà nell’impostare il gioco e nel dettare i ritmi della squadra, mentre anche Fagioli non è mai riuscito a imporsi con continuità nella posizione di playmaker.
Questa situazione costringe Vanoli a valutare con attenzione possibili alternative tattiche: tra le ipotesi allo studio c’è il passaggio a una difesa a quattro, che permetterebbe di riorganizzare il centrocampo e alleggerire il peso sulle spalle del regista, rinunciando eventualmente a un giocatore che finora non ha garantito i risultati sperati.
Con Vanoli il primo passo indietro (con Pioli no, perché non c’erano mai stati passi in avanti…). Dzeko è una delusione, non solo per le parole, ma soprattutto per il rendimento. Domani a Bergamo sperando che il calcio non sia logicodi Alberto Polverosi
