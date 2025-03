Il piano di Palladino contro l'Atalanta: stessa formazione che ha battuto la Juventus

Raffaele Palladino si prepara a schierare una Fiorentina molto simile, se non identica, a quella che ha dominato la Juventus prima della sosta. Il nuovo assetto ha restituito certezze sia in fase offensiva che difensiva, valorizzando giocatori come Marí, Fagioli e Gudmundsson, che con il precedente modulo faticavano a trovare spazio.

Le buone notizie dalle Nazionali, con la doppietta di Kean con l’Italia e l’assist di Gudmundsson con l’Islanda, confermano che la forma dei due attaccanti viola è eccellente. Palladino punta proprio su di loro per guidare l’attacco contro l’Atalanta.

Il dubbio principale riguarda la difesa: se Ranieri (diffidato) e Marí sono confermati, la terza maglia se la giocano Pongracic e Comuzzo, con il croato al momento favorito. Nessun dubbio, invece, sul centrocampo, che sarà particolarmente folto grazie ai recuperi di Folorunsho e Adli. A supporto di Cataldi, che sarà regista, dovrebbero agire Mandragora e Fagioli, entrambi diffidati.

Lo riporta La Nazione.