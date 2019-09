IL PEGGIORE, Uno tra Badelj e Lirola: i motivi

Difficile affermare che ieri sera nella vittoria della Fiorentina ci possa essere un peggiore. La squadra nel complesso ha giocato bene ed ha vinto. Però, secondo i voti dei quotidiani, quello che è andato più in difficoltà e di conseguenza ha rimediato in pagella voti bassi è Milan Badelj. Insieme a lui anche Lirola, non brillantissimo in alcune circostanze. Per loro qualche insufficienza, non gravissima, ma rimediabile.

Ecco i voti di Milan Badelj:

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

La Nazione: 6

Corriere Fiorentino: 6

I voti di Pol Lirola:

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

La Nazione: 6

Corriere Fiorentino: 6