IL PEGGIORE, Terracciano stavolta decisivo in negativo

© foto di www.imagephotoagency.it

Non la migliore serata per Pietro Terracciano: il portiere della Fiorentina, uno dei migliori in questa stagione, è incappato ieri in un errore in occasione dell'1-1 del Maccabi Haifa quando, forse sorpreso dalla sbandata difensiva di Ranieri, si è fatto passare sotto le gambe il tiro centrale di Khalaili in occasione del pari israeliano all'88'. Un infortunio che ha condizionato anche le pagelle e che, di conseguenza, lo inchioda (per i voti dei quotidiani) come il peggiore di ieri:

Pietro Terracciano

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Nazione: 5

Corriere Fiorentino: 5

FirenzeViola.it: 5,5