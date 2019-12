IL PEGGIORE, Stavolta è Montella a deludere di più

Per quanto riguarda il peggior viola visto ieri contro il Lecce, i quotidiani odierni non convergono su un nome in particolare. A dire la verità è il tecnico Montella ad essere preso maggiormente di mira, con La Nazione che gli attribuisce un 5, il Corriere Fiorentino un 4,5, mentre Tuttosport addirittura un 4. In campo, invece, sono soprattutto Caceres e Badelj a deludere: La Gazzetta dello Sport dà un 4 al primo, mentre il Corriere dello Sport valuta la prestazione del croato da 4,5.