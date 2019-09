IL PEGGIORE, Sfida Lirola-Badelj: più incerto il terzino

Non è facile decretare con certezza il peggior viola visto in campo ieri contro la Juventus. I quotidiani odierni, in tal senso, variano sensibilmente: il nome che compare più spesso tra i rimandati è quello di Pol Lirola, con Gazzetta dello Sport e Corriere Fiorentino propensi al 5,5, mentre il Corriere dello Sport è un po' più generoso, 6. A ruota, segue Milan Badelj, la cui prestazione per Tuttosport e La Nazione è stata comunque da 6. Non hanno poi pienamente convinto le testate giornalistiche oggi in edicola i vari Dragowski, Caceres e Boateng, "diffidati" in alcuni (pochi) casi con voti non esaltanti.