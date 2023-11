IL PEGGIORE, Quarta-Parisi sempre in affanno. Bocciati

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Martinez Quarta e Fabiano Parisi sono le note dolenti della vittoria di ieri. Per i quotidiani sono questi due i peggiori in campo nella sfida della Fiorentina col Bologna, entrambi bocciati a suon di 5. L’ex Empoli macchia la sua prova con l’errore in occasione del rigore concesso agli ospiti, l’argentino va spesso in sofferenza, rischiando il disastro in tutto il primo tempo. Sempre in affanno secondo tanti giornali.

Questi i voti dati rispettivamente a Quarta e Parisi dalla stampa:

La Gazzetta dello Sport, 5,5 e 6

Corriere dello Sport, 5,5 e 5

Tuttosport, 5,5 e 5

Corriere Fiorentino, 5 e 5

La Nazione, 5,5 e 5

la Repubblica, 5,5 e 4,5