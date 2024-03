IL PEGGIORE, Milenkovic non perviene, Ranieri sbanda

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La coppia centrale della Fiorentina vista a Budapest non ha riscosso consensi nelle pagelle della stampa. Le prove di Nikola Milenkovic e Luca Ranieri sono infatti etichettate come le peggiori contro il Maccabi, con i due difensori che vengono bocciati con voti dal 4,5 al 5,5 su tutti i quotidiani.

“Sbanda come tutto il reparto difensivo”, scrive La Nazione su Ranieri, che “non trova mai i tempi per l’intervento” per la Repubblica. “Macchinoso” invece Milenkovic per il Corriere Fiorentino, “non perviene” per Tuttosport.