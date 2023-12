IL PEGGIORE, Ikone: un ingresso poco incoraggiante

Ci sono diverse insufficienze nel pareggio per 1-1 tra Ferencvaros e Fiorentina date dai quotidiani nazionali e locali. Nonostante il punto conquistato in Ungheria abbia consentito alla squadra viola di concludere il proprio girone in testa alla classifica, le seconde linee continuano a non convincere e i gol del reparto offensivo latitano. Nzola e Beltran sono entrambi insufficienti - pur per diversi motivi, il primo per imprecisione, il secondo perché mai pericoloso -, così come Barak (da 5 per La Nazione), Brekalo (4,5 addirittura per La Nazione) e Kayode (5 gli da La Gazzetta dello Sport). Il peggiore in campo è però Ikone, chiamato a sostituire dopo 20 minuti l’infortunato Nico Gonzalez e autore di una serie di errori da matita rossa. Questi i suoi voti:

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport-Stadio: 5

Il Corriere Fiorentino: 5,5

Tuttosport: 5

La Repubblica (Firenze): 4,5

TuttoMercatoWeb: 5

FirenzeViola.it: 4,5