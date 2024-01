IL PEGGIORE, Ikonè e Brekalo. Altra prestazione incolore

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giorno dopo la sfida di campionato contro l'Udinese i quotidiani in edicola non hanno dubbi su chi siano stati i peggiori in campo: Brekalo e Ikonè. I due esterni viola non sono mai riusciti a trovare la giusta posizione e ad entrare in partita. Sulle corsie la Fiorentina ha la coperta corta con la partenza di Kouame per la Coppa d'Africa, l'infortunio di Nico e il recupero di Sottil, Italiano si è affidato al francese e al croato che però non hanno ripagato la sua fiducia. I viola infatti stanno monitorando il mercato per riuscire a regalare al tecnico siciliano un nuovo esterno offensivo.

I voti di Ikonè

Gazzetta dello Sport 5

La Nazione 4,5

Corriere Fiorentino 4,5

Tuttosport 4,5

Corriere dello Sport(Stadio) 5

I voti di Brekalo

Gazzetta dello Sport 5

La Nazione 5

Corriere Fiorentino 4

Tuttosport 5

Corriere dello Sport(Stadio) 4,5