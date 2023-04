IL PEGGIORE, Ikoné divoratore di gol: gara insufficiente

FirenzeViola.it

Il peggior giocatore della Fiorentina sceso in campo contro l'Inter, secondo i quotidiani in edicola, è Jonathan Ikone. All'esterno francese, questa mattina in pagella, sono costati cari gli errori in chiare occasioni da gol.

Jonathan Ikone -

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Nazione: 5,5

Repubblica Firenze: 6

Corriere Fiorentino: 5

Tirreno: 6

FirenzeViola.it: 5