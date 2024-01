IL PEGGIORE, Ikoné, anche da seconda punta non incide

FirenzeViola.it

Nella sfida, terminata ai rigori, di ieri sera tra Fiorentina e Bologna, pochi dubbi da parte dei quotidiani oggi in edicola riguardo al peggiore in campo. I giornali bocciano la prestazione di Jonathan Ikoné. Italiano lo prova da seconda punta ma il francese non riesce mai ad essere ad incidere nell'arco della sfida. Voti bassi anche per Barak che non è riuscito a trovare l'intuizione giusta per essere decisivo con una giocata.

Voti Ikoné

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

La Nazione: 5

Corriere Fiorentino: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Repubblica: 4,5