IL PEGGIORE, Ikoné alla Baggio a Pasadena: sciagurato

È inevitabilmente Jonathan Ikoné il peggiore in campo di Napoli-Fiorentina. L'attaccante si procura il rigore che sarebbe valso l'1-1 ma lo sbaglia clamorosamente incidendo sull'andamento del match. "Attivo, va via un paio di volte e in una di queste si conquista il rigore - scrive La Gazzetta dello Sport -. Ma poi si può tirare in quel modo? Sciagurato, tanta era la convinzione con cui si era preso il pallone. Da lì in poi sparisce dal campo".

"Si sveglia al 43’ - è il commento del Corriere dello Sport - dopo la brutta figura con Jesus sul gol del Napoli e tanti sospiri, e nello stadio dell’Al-Nassr si prende un rigore danzando che sembra Cristiano. Poi, però, distrugge tutto: vuole tirarlo lui, è gasato, ma lo spara nel deserto (della curva)". Si accoda La Nazione: "Svolazza e caracolla dando l’impressione di essere il solito fino al 43’, quando con un guizzo si guadagna un sacrosanto rigore che calcia alle stelle, imitando Baggio a Pasadena. Ci perdoni il Divin Codino per l’irriverente paragone".

Le pagelle di Ikone

La Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere dello Sport: 4

La Nazione: 4

Corriere Fiorentino: 5,5

FirenzeViola.it: 4