IL PEGGIORE, Igor bocciato dai quotidiani, tanti 4,5

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

C'è anche qualche nota stonata nella Fiorentina della splendida notte europea di Basilea. In particolare, i quotidiani di oggi bocciano la prestazione di Igor. Il centrale brasiliano ha messo in mostra le solite titubanze di quest’anno, come nell’occasione del gol di Amdouni. Per l’ex Spal fioccano voti negativi dai giornali:

La Gazzetta dello Sport, 6

Corriere dello Sport, 5

Tuttosport, 4,5

Corriere Fiorentino, 4,5

La Nazione, 4,5

la Repubblica (Firenze), 4,5

Il Tirreno, 5

FirenzeViola.it, 4