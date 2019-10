IL PEGGIORE, È Lirola: insufficienza non grave

Diamo un'occhiata a chi, secondo i voti dei quotidiani, è stato il peggiore in casa gigliata in Fiorentina-Udinese. Quello che ha sofferto un po' di più è stato Pol Lirola che fatica ad emergere dal suo fazzolettino di campo. In pagella si becca un insufficienza, non gravissima. Qualche imprecisione di troppo nei passaggi di impostazione e un contributo davvero minimo in sovrapposizione da centrocampo in su. L'ex Sassuolo può sicuramente far meglio di ieri, anzi ha fatto sicuramente vedere di meglio in precedenza. Questi i voti dei giornali tutti d'accordo sul voto:

La Gazzetta dello Sport

Lirola 5,5

Badelj 5,5

Corriere dello Sport

Lirola 5,5

La Nazione

Lirola 5,5

Corriere Fiorentino

Lirola 5,5

Badelj 5,5

Tuttosport

Lirola 5,5