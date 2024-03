IL PEGGIORE, Difesa male. Milenkovic sbaglia tutto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

In una serata difficile per tutta la difesa della Fiorentina, affonda Nikola Milenkovic. Goffo nella scivolata che spiana la strada a Loftus-Cheek nell'azione dell'1-0 Milan, fuori posizione sulla ripartenza del 2-1 di Leao, il centrale serbo è costantemente in affanno e, oltre alle due azioni decisive, compie un altro paio di topiche vistose. Per questo i quotidiani in edicola stamani lo additano come il peggiore in campo dei viola. Ecco i voti:

Nikola Milenkovic,

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

La Nazione: 5

Corriere Fiorentino: 5,5

FirenzeViola.it: 5