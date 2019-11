IL PEGGIORE, Chiesa e Boateng non convincono

Federico Chiesa e Kevin-Prince Boateng sono i giocatori della Fiorentina che prendono i peggiori voti di Fiorentina-Parma. I due attaccanti non hanno convinto i quotidiani, che criticano la prestazione dei due giocatori mai in grado di incidere sulla partita. A discolpa di Chiesa c'è il fatto che ieri avesse l'influenza, per il ghanese non c'è neanche quello: fioccano i 5 in pagella.

Chiesa -

Gazzetta: 5,5

Corriere dello Sport-Stadio: 5.5

Corriere Fiorentino: 5

Tuttosport: 5

FirenzeViola.it: 5

Boateng -

Gazzetta: 5

Corriere dello Sport-Stadio: 5

Corriere Fiorentino: 5,5

Tuttosport: 5

FirenzeViola.it: 5,5