IL PEGGIORE, Biraghi. Decisivo l'errore sul primo gol

Tantissime insufficienze nella Fiorentina dopo la gara del Dall'Ara. Secondo i principali quotidiani in edicola però il peggiore tra i viola è stato il capitano Cristiano Biraghi. Il terzino gigliato va in seria difficoltà fin da subito contro Orsolini. Decisivo il suo errore di posizionamento in occasione del vantaggio rossoblu. Biraghi rimane troppo accentrato lasciando una prateria al numero 7 del Bologna che rientra sul mancino e fredda Terracciano sul secondo palo.

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

La Nazione: 4,5

Corriere Fiorentino: 4,5

Corriere dello Sport-Stadio: 4,5

Repubblica(Firenze): 4