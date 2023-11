IL PEGGIORE, Beltran si mangia un gol clamoroso

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fioccano diverse insufficienze nei confronti della Fiorentina, sconfitta a San Siro contro il Milan e autrice di una partita piuttosto incolore. Nonostante le prove tutt’altro che brillanti di giocatori come Milenkovic, Arthur, Sottil e, soprattutto, Parisi - autore del rigore che costa il ko ai viola - il “premio” di peggiore in campo va a Lucas Beltran, in ombra per tutta la prima frazione e colpevole di essersi divorato il gol del pareggio nella ripresa. Questi i suoi voti:

Gazzetta dello sport 4,5: “Vikingo” senz’ascia: uno contro uno con Maignan non affonda il colpo (Sì, è grave). P.s. è lui che si fa bruciare da Pobega sul corner.

Corriere dello Sport 4,5: Latita per cinquanta minuti, poi alla prima occasione si divora il gol in area milanista. Perde contrasti senza rendersi mai utile alla squadra.

La Nazione 5: È netta la sensazione di un’altra occasione rimasta in canna. Beltran cerca inneschi tra Thiaw e Tomori, la partecipazione è continua, soprattutto nel lavoro di raccordo. Ma la concretezza sottoposta proprio non c’è: Beltran perde l’attimo contro Maignan per un controllo malriuscito, errore gravissimo per un attaccante. Sostituito al 70’ da Nzola, esce sapendo di non aver lasciato il segno.

Corriere Fiorentino 4,5: Nessun tiro in porta, difesa quasi insistente del pallone, quasi brutalizzato fisicamente dalla coppia centrale rossonera, si mangia un gol clamoroso.

Tuttosport 5: Sperduto in mezzo alla difesa milanista che gli fa vedere davvero pochi palloni giocabili. Se poi riesce pure a sbagliare le occasioni davanti a Maignan allora…

TuttoMercatoWeb 5: I palloni giocabili sono pochi dalle sue parti, ma lui non fa nulla per crearsi l’occasione. E quando gli capita - clamorosa - non riesce a graffiare facendosi scippare il pallone dai piedi dall’uscita bassa di Maignan.

FirenzeViola.it 5: Un paio d’inviti nella prima mezz’ora che non riesce a sfruttare. Manca in chiusura sul colpo di testa di Beltran e più in generale rientra negli spogliatoi dopo una frazione di gioco in cui sembra girare a vuoto. Molto poco cattivo sul bel pallone di Nico nell’occasione che apre il secondo tempo dei viola. San Siro (per ora) non gli porta bene.