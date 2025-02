Il Napoli non molla Comuzzo e ha pronto un contratto fino al 2030: le cifre

Il Napoli non molla Pietro Comuzzo. Il difensore classe 2005 della Fiorentina è una delle espresse richieste di Antonio Conte e il ds Giovanni Manna sta provando a lavorare ai fianchi il club viola per provare a trovare un accordo inferiore ai 40 milioni di euro richiesti da Commisso. Come riporta Il Mattino, nella mattinata di ieri è arrivato l’ennesimo rilancio del Napoli con l’inserimento di bonus e premi di vario genere che hanno portato l’offerta del Napoli per il difensore 19enne a circa 32 milioni di euro.

Per il presidente Commisso però non ci sono margini per trattare: vuole 40 milioni di euro e lo ha ribadito al telefono anche ad Aurelio De Laurentiis. In caso contrario il suo gioiellino resta a Firenze, almeno fino a fine stagione. La presa di posizione dei viola, probabilmente, nasconde l’impegno con qualche altro club: tra questi, sembra che ci sia la solita Juventus, pronta a strappare alla Fiorentina ancora un altro dei suoi calciatori in estate.

Gli azzurri, questa mattina, tenteranno l’ultimo assalto provando attraverso Minieri - l’agente del difensore centrale gigliato - a convincere Commisso mentre per il calciatore è già pronto un contratto fino al 2030 a 2,4 milioni di euro a stagione. Sarà un ultimo giorno di mercato caldissimo su questo fronte.