Il Milan non riscatterà Sottil: l'esterno ha già le valigie in direzione Firenze

Nella sua analisi sul prossimo avversario della Fiorentina, il Milan, La Gazzetta dello Sport segnala i tanti calciatori in bilico o con il destino già segnato a fine stagione. Tra questi c'è anche Riccardo Sottil, esterno classe '99 arrivato nelle ultime ore del mercato invernale ma destinato a lasciare Milano e tornare a Firenze la prossima estate: lui, come Joao Felix e anche Abraham, ha le valigie pronte. In scadenza i rossoneri hanno anche Luka Jovic, ex viola, per il quale non sarà esercitata la clausola per il rinnovo annuale.