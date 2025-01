IL MIGLIORE, Tutti sufficienti ma il migliore è Beltran

Neanche un'insufficienza sui vari giornali, nazionali e locali, per i giocatori della Fiorentina nella rassegna dei quotidiani odierna, tuttavia per tutti il migliore è Lucas Beltran. Nel primo tempo è bravo in fase offensiva a mettere in moto Gosens per il gol di Adli e a segnare la rete dello 0-2. Nella ripresa scende ad aiutare la difesa, fornendo un prezioso aiuto. Questi i suoi voti: