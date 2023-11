IL MIGLIORE, Numeri di prestigio: Bonaventura da scuola calcio

FirenzeViola.it

Si sprecano gli elogi per Giacomo Bonaventura nei quotidiani odierni, che premiano con voti tra il 7 e l’8 la prestazione dell’ex Milan in Fiorentina-Bologna. "Si trasforma in una specie umana di rettile per mordere il pallone": così La Nazione descrive il suo gol di ieri. I suoi sono "numeri da scuola calcio", aggiunge il Corriere Fiorentino. Mentre per il Corriere dello Sport sa sempre cosa fare e come farlo. "Numeri di prestigio", si accoda La Gazzetta dello Sport.

Le pagelle dei giornali a Bonaventura:

La Gazzetta dello Sport, 7

Corriere dello Sport, 7

Tuttosport, 7

Corriere Fiorentino, 7

La Nazione, 7,5

la Repubblica, 8