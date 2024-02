IL MIGLIORE, Kayode: salva in due occasioni la viola

FirenzeViola.it

Tante insufficienze in casa viola dopo la sconfitta per 2-0 contro il Bologna. Quasi tutti d'accordo i principali quotidiani nello scegliere Kayode come il migliore della sfida del Dall'Ara. L'esterno piemontese, anche se con qualche imprecisione, è andato in crescendo durante la gara e ha salvato la porta viola in due occasioni, una su Zirkzee e una su un rimpallo fortuito ai danni di Arthur che stava per mandare il pallone alle spalle di Terracciano. Le uniche due insufficienze per il terzino classe 2004 arrivano dal Corriere Fiorentino che premia con il 6 solo Terracciano e Ranieri, e dal Corriere dello Sport che premia Terracciano come Mvp.

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

La Nazione: 6

Corriere Fiorentino: 5,5

Corriere dello Sport-Stadio: 5,5

Repubblica(Firenze): 6,5