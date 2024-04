IL MIGLIORE, I quotidiani premiano l'ingresso di Beltran

FirenzeViola.it

Mezz'ora in campo, da protagonista. Trenta minuti coincisi con il miglior momento dei suoi: è Lucas Beltran, entrato al quarto d'ora della ripresa al posto di uno spento Kouame, uno dei migliori viola, voti alla mano, in Juventus-Fiorentina. Il Vichingo ha portato quanto meno un po' di vivacità ad un attacco da encefalogramma piatto, andando anche a pochi passi dal gol in un'azione conclusa con lo sfortunato e involontario salvataggio sulla linea di Nzola, colpito proprio da un tiro a botta sicura dell'argentino. Ecco i voti dei quotidiani per Beltran, uno dei pochi giocatori a non avere a referto neanche un'insufficienza:

Lucas Beltran,

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Nazione: 6,5

Corriere Fiorentino: 6

FirenzeViola.it: 6