IL MIGLIORE, Christensen. Super uscita su Orsolini

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dubbi tra i quotidiani oggi in edicola riguardo al migliore in campo nella sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Bologna, ma alla fine a spuntarla è Oliver Christensen. Il portiere danese è stato decisivo con le sue parate su Zirkzee nel corso dei 90 minuti di gioco e su Orsolini in uscita bassa durante i supplementari. Per il portiere di coppa dei viola solo ottimi voti con addirittura un 7,5. Sugli scudi gran parte del reparto difensivo di Vincenzo Italiano, e in particolare Martinez Quarta. Su di lui pesa però un voto negativo motivato con i due errori sotto porta che potevano portare la vittoria ai viola prima della lotteria dei rigori.

Voti Christensen

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

La Nazione: 7,5

Corriere Fiorentino: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Repubblica: 6,5

Voti Martinez Quarta

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 5

La Nazione: 6,5

Corriere Fiorentino: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Repubblica: 6,5