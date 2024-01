IL MIGLIORE, Beltran: decisivo in entrambi i gol viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Pochi dubbi sui quotidiani oggi in edicola riguardo al migliore in campo nel match del Franchi tra Fiorentina e Udinese. Tutti concordi nell'assegnare il premio di MVP a Lucas Beltran. L'argentino è stato decisivo in entrambe le reti, suo il gol del momentaneo 1-1 e suo il tiro deviato con il braccio da Ferreira da cui è nato il rigore. Da sottolineare gli ottimi voti, tutti 6,5, anche per il neoacquisto Faraoni, autore dell'assist proprio per la rete dell'ex River Plate.

I voti di Beltran

Gazzetta dello Sport 7

La Nazione 7,5

Corriere Fiorentino 6,5

Tuttosport 6,5

Corriere dello Sport(Stadio) 7