IL MIGLIORE, Barak è ancora l'uomo del giovedì: da 7

Ancora una volta decisivo in Europa: col gol segnato al 59' contro il Maccabi Haifa, Antonin Bark sigla l'ottavo centro in Conference (il terzo quest'anno), replicando il gol dell'andata e mettendo il marchio deciso sul passaggio del turno della Fiorentina. Per questo il ceco si merita su quasi tutti i giornali la palma del migliore in campo:

Antonin Barak

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Nazione: 7,5

Corriere Fiorentino: 7

FirenzeViola.it: 7