IL MIGLIORE, Arthur predicatore nel deserto. Jack lucido

Solo Arthur e Bonaventura vengono salvati - in parte - dalla stampa, tra i viola in campo ieri contro il Napoli. L’ex Milan è vivace e dà sempre la sensazione di creare qualcosa, scrive La Nazione che lo “premia” con un 6, stesso voto de La Gazzetta dello Sport che sottolinea come sia sempre l’ultimo a perdere lucidità. Il brasiliano viene invece promosso addirittura con un 7 dal Corriere Fiorentino, che lo definisce un predicatore nel deserto. Per il resto, sugli altri quotidiani piovono voti negativi attorno a tutta la squadra, compreso l’allenatore.