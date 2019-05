IL MESSAGGERO, Una Fiorentina all'americana

"Una viola all'americana con Rocco Commisso". Anche sulle pagine de Il Messaggero si parla della possibile cessione della Fiorentina all'impreditore italo-americano Rocco Commisso. Il fondatore di Mediacome proprietraio dei New York Cosmos, originario della Calabria, ad un passo dall'acquisto della Fiorentina per 135 milioni di euro. Le parti si sono accordate per una trattativa in esclusiva, firmando un preliminare. A partire da domani, e nei prossimi 20 giorni, cercheranno di limare i dettagli (in caso di retrocessione, la valutazione non può essere la stessa). Il primo contatto tra Commisso e i Della Valle sarebbe avvenuto un anno fa ma l'affare, così sembra, si era subito arenato per la distanza tra domanda e offerta. Dopo aver provato ad acquistare il Milan, il magnate italo-americano è tornato alla carica per la Fiorentina: se tutto dovesse andare a buon fine, l'era Della Valle si chiuderebbe dopo 17 anni.